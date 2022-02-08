Сергей Семак рассказал об аренде 22-летнего защитника сборной Казахстана Алипа

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, почему клуб берет в аренду защитника «Кайрата» Нуралы Алипа.

«Прежде всего это один из путей развития наших молодых игроков, — подчеркнул Семак. — Чтобы отпустить Хотулева и Кравцова в аренду, мы должны были взять в обойму других игроков. Ситуация с Алипом для нас абсолютно нормальная: мы можем взять его в аренду до конца сезона с правом выкупа и дать возможность Хотулеву получать игровую практику, что клуб и планирует сделать. То же самое касается Кравцова. Мы взяли Адамова на позицию правого защитника, и Лешу Сутормина будем использовать немного выше, на более привычной полиции. Кроме того, у нас появились игроки в атаке, где был не очень большой выбор. Эти приобретения связаны с тем, что мы должны думать о будущем российских игроков, а также о том, чтобы дать своим молодым талантам возможность получать практику».

22-летний Алип выступает за основную команду «Кайрата» с 2018 года, тогда же он начал вызываться в сборную Казахстана.

В минувшем сезоне чемпионата Казахстана он сыграл 25 матчей и сделал одну голевую передачу.