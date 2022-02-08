Семак похвалил нападающего Ивана Сергеева за дебют в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, почему в товарищеском матче с «Портимоненсе» (3:1) Иван Сергеев играл в оттяжке под Юри Алберто.

«Мне очень понравилось, как сыграл Сергеев, — заявил Семак. — Иван — умный футболист, он хорош в подыгрыше, в организации атаки все время выбирает правильную позицию. А сильные качества Юри Алберто — открывания. Он много и хорошо открывается, поэтому выбрали именно такую расстановку».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с отрывом от «Динамо» в два очка.