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«Рубин» сыграл вничью с «Динамо Батуми» в товарищеском матче

«Рубин» сыграл вничью с «Динамо Батуми» в товарищеском матче в Турции
Карен Саркисян
Корреспондент

«Рубин» сыграл вничью с «Динамо Батуми» (2:2) в товарищеском матче. Встреча проходила в рамках тренировочного сбора в Турции.

В составе казанской команды забитыми мячами отметились Герман Онугха и Кирилл Климов.

Ранее на сборах «Рубин» сыграли вничью с «Вислой Плоцк» (0:0), «Факелом» (4:4) и «Химками» (0:0).

Следующую товарищескую игру казанцы проведут 14 февраля с «Крыльями Советов».

Товарищеские матчи. Клубы

«Рубин» — «Динамо Бт» — 2:2 (0:0)

Голы: Джигаури, 60 — с пенальти (0:1). Онугха, 65 — с пенальти (1:1). Климов, 75 (2:1). , 88 (2:2).

«Рубин»: Медведев, Бегич, Тесленко, Зуев (Игнатьев, 46), Ломовицкий (Зотов, 66), Мусаев (Савицкий, 66), Самошников (Апшацев, 66), Дрейер (Суриков, 66), Хван Ин Бом (Стрельник, 66), Кварацхелия (Фаттахов, 46), Онугха (Климов, 66).

8 февраля.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

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Динамо

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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