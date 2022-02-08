«Рубин» сыграл вничью с «Динамо Батуми» в товарищеском матче в Турции

«Рубин» сыграл вничью с «Динамо Батуми» (2:2) в товарищеском матче. Встреча проходила в рамках тренировочного сбора в Турции.

В составе казанской команды забитыми мячами отметились Герман Онугха и Кирилл Климов.

Ранее на сборах «Рубин» сыграли вничью с «Вислой Плоцк» (0:0), «Факелом» (4:4) и «Химками» (0:0).

Следующую товарищескую игру казанцы проведут 14 февраля с «Крыльями Советов».

Товарищеские матчи. Клубы

«Рубин» — «Динамо Бт» — 2:2 (0:0)

Голы: Джигаури, 60 — с пенальти (0:1). Онугха, 65 — с пенальти (1:1). Климов, 75 (2:1). , 88 (2:2).

«Рубин»: Медведев, Бегич, Тесленко, Зуев (Игнатьев, 46), Ломовицкий (Зотов, 66), Мусаев (Савицкий, 66), Самошников (Апшацев, 66), Дрейер (Суриков, 66), Хван Ин Бом (Стрельник, 66), Кварацхелия (Фаттахов, 46), Онугха (Климов, 66).

8 февраля.