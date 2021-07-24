Сергей Семак прокомментировал замену Дзюбы в матче с «Химками»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Химками» (3:1) в первом туре Тинькофф РПЛ и объяснил замену Артема Дзюбы.
«Оздоев? На первый взгляд — ушиб, дальше посмотрим. Замена Дзюбы? Азмун сыграл сегодня больше, так бывает, игроки только набирают форму, это был всего лишь второй матч сезона», — сказал Семак.
(Антон Иванов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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