Джокеры Семака догнали Панова

«Зенит» в матче первого тура чемпионата России обыграл «Химик» (3:1). Судьбу матча решила двойная замена Сергея Семака, который выпустил Александра Ерохина и Алексея Сутормина вместо Артема Дзюбы и Андрея Мостового. Оба «джокера» забили по голу.

Эти мячи стали для каждого из них шестыми после выхода на замену в составе сине-бело-голубых.

Столь же часто в составе питерского клуба результативно выходил на замену Александр Панов, чаще — только главный питерский снайпер Александр Кержаков.

Лучшие «джокеры» «Зенита» в чемпионате России: