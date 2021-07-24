Джокеры Семака догнали Панова
«Зенит» в матче первого тура чемпионата России обыграл «Химик» (3:1). Судьбу матча решила двойная замена Сергея Семака, который выпустил Александра Ерохина и Алексея Сутормина вместо Артема Дзюбы и Андрея Мостового. Оба «джокера» забили по голу.
Эти мячи стали для каждого из них шестыми после выхода на замену в составе сине-бело-голубых.
Столь же часто в составе питерского клуба результативно выходил на замену Александр Панов, чаще — только главный питерский снайпер Александр Кержаков.
Лучшие «джокеры» «Зенита» в чемпионате России:
|
Игрок
|
Матчи
|
Выходы на замену
|
Голы
|
Голы с замены
|
Александр Кержаков
|
289
|
48
|
120
|
8
|
Алексей Сутормин
|
51
|
34
|
7
|
6
|
Александр Ерохин
|
92
|
36
|
23
|
6
|
Александр Панов
|
98
|
38
|
25
|
6
|
Александр Бухаров
|
54
|
32
|
11
|
5
|
Саболч Хусти
|
58
|
36
|
7
|
5
|
Фатих Текке
|
73
|
23
|
24
|
5
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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