Черевченко: «Химки» подвела реализация, допустили детские ошибки»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:3).
«В первом тайме старались прессинговать, в конце тайма зачем-то сели в глубокую оборону — пропустили гол. Во втором тайме вышли исправлять ошибки, имели несколько хороших моментов, но, к сожалению, реализация подвела, будем работать над ошибками.
Результат решило мастерство, которое у «Зенита» выше. Игру мы проиграли за 4 минуты, допустив детские ошибки. Претензий к игрокам у меня нет», — сказал Черевченко после матча.
(Антон Иванов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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