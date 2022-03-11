Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Крыльями Советов».

— Все матчи после зимней паузы «Зенит» провел в комфортных климатических условиях, но в воскресенье в Самаре будет минусовая температура воздуха. Насколько это может стать проблемой?

— Поле одинаковое для всех — и для нас, и для «Крыльев». Если погодные условия ухудшаются, игра становится проще, созидать становится сложнее, но эти условия будут одинаковыми для обеих команд. Мы много раз играли в такую погоду, и я думаю, что это не станет проблемой ни для нас, ни для «Крыльев», — приводит слова Семака сайт клуба.

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 13 марта. Начало — в 16:30 мск.

Питерский клуб занимает первое место в турнирной таблице РПЛ (44 очка), самарская команда находится на восьмой позици (28 очков).