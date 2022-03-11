Клубы РПЛ вынесли на повестку исполкома РФС вопрос о моратории на вылет команд в ФНЛ

Клубы Тинькофф РПЛ на рабочем совещании в пятницу приняли решение вынести на повестку исполкома РФС вопрос о моратории на вылет команд в ФНЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, если комитет РФС утвердит изменения, то по итогам сезона-2021/22 из РПЛ не вылетит ни одна команда.

Напомним, что на данный момент из премьер-лиги вылетают две команды, занявшие последние места. Команды, расположившиеся на 13-й и 14-й позициях, попадают в стыковые матчи.

Исполком РФС состоится 23 марта.