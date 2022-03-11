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Сегодня, 14:30

Клубы РПЛ вынесли на повестку исполкома РФС вопрос о моратории на вылет команд в ФНЛ

Клубы РПЛ согласовали мораторий на вылет команд в ФНЛ
Карен Саркисян
Корреспондент

Клубы Тинькофф РПЛ на рабочем совещании в пятницу приняли решение вынести на повестку исполкома РФС вопрос о моратории на вылет команд в ФНЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, если комитет РФС утвердит изменения, то по итогам сезона-2021/22 из РПЛ не вылетит ни одна команда.

Напомним, что на данный момент из премьер-лиги вылетают две команды, занявшие последние места. Команды, расположившиеся на 13-й и 14-й позициях, попадают в стыковые матчи.

Исполком РФС состоится 23 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rpl-soglasovala-moratorij-na-vy-let-komand-v-fnl-vopros-obsudit-ispolkom-rfs/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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