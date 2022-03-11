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Сегодня, 15:21

Гришин: «ЦСКА — очевидный фаворит в дерби. «Локомотив» выглядит неубедительно, не все получается»

Гришин считает, что ЦСКА является фаворитом в матче с «Локомотивом»
Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».

«В завтрашнем дерби я ожидаю хорошего футбола. Наверное, мы можем говорить, что ЦСКА однозначно фаворит, потому что «Локомотив» выглядит неубедительно, не все получается. ЦСКА сейчас на ходу, приобрел хороших игроков.

В футбол играет не один человек, поэтому надо говорить обо всей команде. Языджи хорошо исполняет стандарты, ведет игру, но на ходу именно вся команда. Можно отметить Карраскаля, Гбамена. Думаю, несмотря на игру на чужом поле, ЦСКА является очевидным фаворитом", — приводит слова Гришина «Чемпионат».

Матч 21-го тура «Локомотив» — ЦСКА пройдет в субботу, 12 марта. Начало — в 19.00 мск.

Армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 20 матчах. У железнодорожников на счету 31 очков в 19 играх и шестое место.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4633955-grishin-cska-ochevidnyj-favorit-v-derbi-lokomotiv-vyglyadit-neubeditelno.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
2
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
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