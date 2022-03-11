Гришин: «ЦСКА — очевидный фаворит в дерби. «Локомотив» выглядит неубедительно, не все получается»
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».
«В завтрашнем дерби я ожидаю хорошего футбола. Наверное, мы можем говорить, что ЦСКА однозначно фаворит, потому что «Локомотив» выглядит неубедительно, не все получается. ЦСКА сейчас на ходу, приобрел хороших игроков.
В футбол играет не один человек, поэтому надо говорить обо всей команде. Языджи хорошо исполняет стандарты, ведет игру, но на ходу именно вся команда. Можно отметить Карраскаля, Гбамена. Думаю, несмотря на игру на чужом поле, ЦСКА является очевидным фаворитом", — приводит слова Гришина «Чемпионат».
Матч 21-го тура «Локомотив» — ЦСКА пройдет в субботу, 12 марта. Начало — в 19.00 мск.
Армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 20 матчах. У железнодорожников на счету 31 очков в 19 играх и шестое место.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7