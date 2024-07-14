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Семак: «Краснодар» в прошлом сезоне доказал, что способен бороться за самые высокие места»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о том, может ли «Краснодар» навязать сине-бело-голубым борьбу за чемпионство.

— Какое впечатление оставил «Краснодар» в матче? Есть ли ощущение, что «Краснодар», как и в прошлом сезоне, может навязать такую же серьезную борьбу за чемпионство? Ожидаете ли усиление конкуренции со стороны других команд?

— Сейчас выводы делать преждевременно по поводу «Краснодара». У них были свои сложности. Мы позже всех практически начали подготовку — у нас свои сложности. У «Краснодара» лидеры отсутствуют в команде, а они играют очень важную роль. Конечно, им было очень сложно усилить со скамейки игру команды. Но команда после первого тайма, который мы уверенно выиграли, вышла и старалась навязать борьбу. И в принципе шанс изменить ход матч был до финального свистка, забей они еще один мяч. Ребята — молодцы, старались. Но мы немного лучше были сегодня, на мой взгляд. Что касается интриги в следующем сезоне, конечно, «Краснодар» будет бороться за самые высокие места. Команда в прошлом сезоне доказала, что она способна на это.

13 июля «Зенит» завоевал OLIMPBET Суперкубок России. Команда обыграла «Краснодар» со счетом 4:2. Петербуржцы взяли титул пятый раз подряд.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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