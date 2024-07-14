Семак: «Краснодар» в прошлом сезоне доказал, что способен бороться за самые высокие места»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о том, может ли «Краснодар» навязать сине-бело-голубым борьбу за чемпионство.
— Какое впечатление оставил «Краснодар» в матче? Есть ли ощущение, что «Краснодар», как и в прошлом сезоне, может навязать такую же серьезную борьбу за чемпионство? Ожидаете ли усиление конкуренции со стороны других команд?
— Сейчас выводы делать преждевременно по поводу «Краснодара». У них были свои сложности. Мы позже всех практически начали подготовку — у нас свои сложности. У «Краснодара» лидеры отсутствуют в команде, а они играют очень важную роль. Конечно, им было очень сложно усилить со скамейки игру команды. Но команда после первого тайма, который мы уверенно выиграли, вышла и старалась навязать борьбу. И в принципе шанс изменить ход матч был до финального свистка, забей они еще один мяч. Ребята — молодцы, старались. Но мы немного лучше были сегодня, на мой взгляд. Что касается интриги в следующем сезоне, конечно, «Краснодар» будет бороться за самые высокие места. Команда в прошлом сезоне доказала, что она способна на это.
13 июля «Зенит» завоевал OLIMPBET Суперкубок России. Команда обыграла «Краснодар» со счетом 4:2. Петербуржцы взяли титул пятый раз подряд.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -