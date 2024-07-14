Семак: «Краснодар» в прошлом сезоне доказал, что способен бороться за самые высокие места»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о том, может ли «Краснодар» навязать сине-бело-голубым борьбу за чемпионство.

— Какое впечатление оставил «Краснодар» в матче? Есть ли ощущение, что «Краснодар», как и в прошлом сезоне, может навязать такую же серьезную борьбу за чемпионство? Ожидаете ли усиление конкуренции со стороны других команд?

— Сейчас выводы делать преждевременно по поводу «Краснодара». У них были свои сложности. Мы позже всех практически начали подготовку — у нас свои сложности. У «Краснодара» лидеры отсутствуют в команде, а они играют очень важную роль. Конечно, им было очень сложно усилить со скамейки игру команды. Но команда после первого тайма, который мы уверенно выиграли, вышла и старалась навязать борьбу. И в принципе шанс изменить ход матч был до финального свистка, забей они еще один мяч. Ребята — молодцы, старались. Но мы немного лучше были сегодня, на мой взгляд. Что касается интриги в следующем сезоне, конечно, «Краснодар» будет бороться за самые высокие места. Команда в прошлом сезоне доказала, что она способна на это.

13 июля «Зенит» завоевал OLIMPBET Суперкубок России. Команда обыграла «Краснодар» со счетом 4:2. Петербуржцы взяли титул пятый раз подряд.