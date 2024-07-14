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Смолов — о переходе в «Краснодар»: «Я чувствую в себе еще силы играть в футбол»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Федор Смолов объяснил свой переход в клуб. 34-летний футболист этим летом подписал контракт с «быками» до 2025 года.

— Для многих было удивлением, что ты пошел на такой шаг, как возвращение в «Краснодар» в 34 года. При этом у тебя родился ребенок, дорога из Краснодара трудная. Зачем это тебе?

— Мы поговорили с моей супругой Кариной. Она меня поддержала. Я чувствую в себе еще силы играть в футбол. Последние полгода в «Динамо» я проводил мало времени на поле, чувствовал какую-то нереализацию. Были мысли о том, что в «Краснодаре» будет, возможно, больше времени. Мы поговорили с супругой. Она меня поддержала, и мы приняли решение поехать, даже несмотря на логистические трудности, которые от нас, к сожалению, не зависят.

— Все отмечают, что в «Краснодаре» все создано для футбола. Чего не хватает для первого трофея?

— Финальные матчи вынесены за скобки. Это отдельный матч, который направлен очень на результат. Опыт здесь на стороне «Зенита». Ребята выигрывали много, играли вместе. И они понимают, где нужно потянуть время, у них меньше волнения перед стартовым свистком. Это все сказывается, но я думаю, что для «Краснодара» это хороший опыт.

— Как появился вариант с «Краснодаром»? Были ли варианты продолжить карьеру за границей?

— Из-за рубежа преложений не было. Предложение было от «Динамо». Мы не смогли договориться. К «Краснодару» у меня всегда теплые чувства. Я рад вернуться. Меня здорово приняли в команде, в руководстве и со стороны болельщиков.

13 июля «Краснодар» проиграл «Зениту» (2:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Максим Глушенков, Андрей Мостовой и&nbsp;Вендел. «Зенит»: три трофея за два месяца! Питер открыл сезон столетия клуба победой в Суперкубке

Федор Смолов
Футбол
ФК Краснодар
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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