Семак — о Латышонке: «По тем матчам, которые мы провели, Женя смотрелся предпочтительнее»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, будет ли Евгений Латышонок основным вратарем команды.
— Правильно ли мы понимаем, что Латышонок — основной вратарь на следующий сезон?
— Что касается позиции голкипера, то по тем матчам, которые мы провели, на наш взгляд, Женя смотрелся немножко предпочтительнее. У нас и Денис Адамов, и Миша Кержаков — вратари, которые тренируются и хотят играть. Это решение тренерского штаба на сегодняшний день. А дальше посмотрим. Конкуренцию никто не отменял. Нужно хорошо тренироваться, нужно хорошо играть, а тренерский штаб будет выбирать, кто будет основным на тот или иной матч, — сказал Семак на пресс-конференции.
13 июля «Зенит» завоевал OLIMPBET Суперкубок России. Команда обыграла «Краснодар» со счетом 4:2. Петербуржцы взяли титул пятый раз подряд.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -