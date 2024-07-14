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Семак — о Латышонке: «По тем матчам, которые мы провели, Женя смотрелся предпочтительнее»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, будет ли Евгений Латышонок основным вратарем команды.

— Правильно ли мы понимаем, что Латышонок — основной вратарь на следующий сезон?

— Что касается позиции голкипера, то по тем матчам, которые мы провели, на наш взгляд, Женя смотрелся немножко предпочтительнее. У нас и Денис Адамов, и Миша Кержаков — вратари, которые тренируются и хотят играть. Это решение тренерского штаба на сегодняшний день. А дальше посмотрим. Конкуренцию никто не отменял. Нужно хорошо тренироваться, нужно хорошо играть, а тренерский штаб будет выбирать, кто будет основным на тот или иной матч, — сказал Семак на пресс-конференции.

13 июля «Зенит» завоевал OLIMPBET Суперкубок России. Команда обыграла «Краснодар» со счетом 4:2. Петербуржцы взяли титул пятый раз подряд.

Сергей Семак
ФК Зенит
Евгений Латышонок
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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