Семак — о Латышонке: «По тем матчам, которые мы провели, Женя смотрелся предпочтительнее»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, будет ли Евгений Латышонок основным вратарем команды.

— Правильно ли мы понимаем, что Латышонок — основной вратарь на следующий сезон?

— Что касается позиции голкипера, то по тем матчам, которые мы провели, на наш взгляд, Женя смотрелся немножко предпочтительнее. У нас и Денис Адамов, и Миша Кержаков — вратари, которые тренируются и хотят играть. Это решение тренерского штаба на сегодняшний день. А дальше посмотрим. Конкуренцию никто не отменял. Нужно хорошо тренироваться, нужно хорошо играть, а тренерский штаб будет выбирать, кто будет основным на тот или иной матч, — сказал Семак на пресс-конференции.

13 июля «Зенит» завоевал OLIMPBET Суперкубок России. Команда обыграла «Краснодар» со счетом 4:2. Петербуржцы взяли титул пятый раз подряд.