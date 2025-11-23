Семак после победы над «Пари НН»: «Брака у «Зенита» было много, но победили — это важно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал важной победу над «Пари НН» (2:0) в 16-м туре РПЛ.

«Непросто складывался матч. В первом тайме не хватало нам скорости передачи, скорости движения, игроки «Пари НН» успевали перестраиваться, успевали перекрывать зоны. Мы слишком медленно развивали атаки и не преуспели в создании голевых моментов. Во втором тайме — побыстрее, забили быстрый, хороший мяч, игра немножко раскрылась. Скорее даже после второго мяча она раскрылась, стало больше пространства в концовке: и «Пари НН» оказывал давление на наши ворота, и у нас была возможность на пространстве создавать больше. Но брака было много и в первом тайме, и во втором — в простых ситуациях при выходе из обороны. Это помешало нам создать больше. Победили — это важно. Не пропустили — это тоже важно. Будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга опередил ЦСКА (33 очка) и «Краснодар» (33), у которого остается один матч в запасе. В 17-м туре РПЛ «Зенит» примет «Рубин» 30 ноября.