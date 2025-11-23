«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: Сергеев удвоил преимущество хозяев

Московское «Динамо» забило второй гол в ворота махачкалинского «Динамо» в 16-м туре РПЛ — 2:0.

На 46-й минуте отличился Иван Сергеев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.