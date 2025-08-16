«Спартак» — «Зенит»: гол красно-белых правильно отменен. Но правильно ли назначен пенальти?

На 90-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» судья Артем Чистяков после ВАР-вмешательства отменил взятие ворот гостей из-за того, что при выполнении пенальти Эсекьель Барко совершил двойное касание мяча. На это обратили внимание видеоассистенты Виталий Мешков и Сергей Цыганок. Забей Барко гол — 11-метровый удар был бы повторен. Но этого не произошло — в таком случае пенальти не перебивается, а назначается свободный удар в пользу оборонявшейся команды.

При этом есть большие сомнения, что сам пенальти был правильно назначен на 85-й минуте. Чистяков некоторое время подумал — и только потом дал свисток. Возможно, с той позиции, которую он занимал, действия Густаво Мантуана выглядели как фол. Но по некоторым повторам складывается ощущение, что решение рефери неверное. Контакт бутсы зенитовца с бутсой Наиля Умярова действительно случился. Однако фол ли это или просто контакт? Большинство экспертов «СЭ» считают, что 11-метровый удар назначен ошибочно.