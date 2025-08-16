Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

16 августа, 19:49

«Спартак» — «Зенит»: гол красно-белых правильно отменен. Но правильно ли назначен пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко допустил двойное касание при исполнении пенальти в матче с «Зенитом» (2:2).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2

На 90-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» судья Артем Чистяков после ВАР-вмешательства отменил взятие ворот гостей из-за того, что при выполнении пенальти Эсекьель Барко совершил двойное касание мяча. На это обратили внимание видеоассистенты Виталий Мешков и Сергей Цыганок. Забей Барко гол — 11-метровый удар был бы повторен. Но этого не произошло — в таком случае пенальти не перебивается, а назначается свободный удар в пользу оборонявшейся команды.

При этом есть большие сомнения, что сам пенальти был правильно назначен на 85-й минуте. Чистяков некоторое время подумал — и только потом дал свисток. Возможно, с той позиции, которую он занимал, действия Густаво Мантуана выглядели как фол. Но по некоторым повторам складывается ощущение, что решение рефери неверное. Контакт бутсы зенитовца с бутсой Наиля Умярова действительно случился. Однако фол ли это или просто контакт? Большинство экспертов «СЭ» считают, что 11-метровый удар назначен ошибочно.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
16 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:2
Зенит

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Артем Чистяков
Читайте также
Мировые рынки обвалились из-за опасений по поводу пузыря в ИИ. Что пишут СМИ
Пассажирка трамвая в Казани умерла после падения в салоне
Овечкин оформил хет-трик и вошел в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ
У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Reuters сообщило об угрозе от США прекратить предоставление оружия Украине
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • novick

    Пенальти не было.

    17.08.2025

  • Тебе хочется, чтобы было касание, вот ты его и видишь - а его нет.

    17.08.2025

  • Андрей Васильев

    Очки одень и поставь на замедленный просмотр

    17.08.2025

  • Андрей Васильев

    так же как и Спартаку повезло с липовым удалением

    17.08.2025

  • Андрей Васильев

    А в чём он иуда? ОН КЛЯТВУ ВЕРНОСТИ ДАВАЛ ИЛИ ОН ВОСПИТАННИК КЛУБА СПАРТАК? Нет? Так какие тогда сектанты проблемы? Он не член секты так что пошли все лесом

    17.08.2025

  • Андрей Васильев

    Липовое удаление и липовый пенальти

    17.08.2025

  • Автогол

    Перед голос Соболева была опасная игра против Умярова. Почему Вы этот эпизод игнорируете? Или против Зенита нельзя капать?

    17.08.2025

  • Борис Игоревич

    Свинина играет на столько тухло, что очередной судейский беспредел снова не помог! Левое удаление, ещё более левый пенальти.. Ничего не может спасти позорную свинину. Судейкам осталось только самим за свинок забивать , как ещё нефтяные отработать? :rofl:

    17.08.2025

  • андрей андреев

    Верно!

    17.08.2025

  • Андрей

    согласен полностью

    17.08.2025

  • Анатолий Николаевич

    "меньше глупостей будете писать" Это так, для связки слов? Это и есть хамство. Про именно вас говорят, что существует два мнения: неправильноё и моё (в смысле ваше). "Никакого хамства - только факты." Не приведя ни одного факта, вы с лёгкостью опровергаете факты, высокомерно обзывая их "ГАЗЕТНЫЕ правила", которые, однако, печатают, чтобы им доверяли. Это ли не глупость? Это ВОИНСТВУЮЩАЯ ГЛУПОСТЬ, И Регламент РПЛ я читаю с завидной регулярностью, несмотря на то, что вам известно обо мне ВСЁ.

    17.08.2025

  • Штрафбат

    как тут капитана в перерыве заменишь?

    17.08.2025

  • Bibigon2020

    не просто первым,а единственный коснулся мяча

    16.08.2025

  • Alexander Loginov

    НА ВСЕХ ЭКРАНАХ СТРАНЫ! Эсекьель Барко в фильме "Двойной удар".

    16.08.2025

  • авторитет

    В рот себе ты можешь)

    16.08.2025

  • Bibigon2020

    даун советует лечится?

    16.08.2025

  • Bibigon2020

    купи очки кто точно не сыграл и не пытался играть в мяч,так это умяров

    16.08.2025

  • AtlasSM

    Никакого хамства - только факты. Не открывали и не читали вы Регламент РПЛ, а ссылаетесь на только вам ведомые ГАЗЕТНЫЕ правила

    16.08.2025

  • Анатолий Николаевич

    Переход на хамство не приветствуется. И открывал, и читал, и видел то же самое, что вы увидите в понедельник. А вы помните, как совсем недавно было: - по ходу розыгрыша при равенстве очков смотрели на общее число побед; - по окончании розыгрыша в таблице был приоритет личных встреч. Это был полный бред, и года 3-4 назад его исправили, и стало везде одинаково: приоритет по личным встречам. Только СЭ его постоянно нарушает. А вы знаете, что в первой лиге до сих пор был приоритет по числу побед? Не особо слежу за ними, но как будто так и осталось.

    16.08.2025

  • AtlasSM

    Откройте Регламент РПЛ и ознакомьтесь с его положениями - меньше глупостей будете писать. Результаты личных встреч при определении мест в ТЕКУЩЕЙ таблице значения не имеют, учитываются ВСЕ матчи, сыгранные командами. Ссылка на статью документа приведена, остальное - ваши домыслы

    16.08.2025

  • Sehrgut

    Цирк :circus_tent: :man_juggling:, Цирк :man_juggling:.., и ещё раз Цирк :man_juggling:, вот во что превратили к сожалению наш футбол :soccer: :exclamation: :exclamation: :exclamation: Дела с судейством всё хуже и хуже.., - ФАКТ :exclamation:

    16.08.2025

  • maestro_65

    звучит как масло масляное)

    16.08.2025

  • Анатолий Николаевич

    Ну, батенька, вы окройте в понедельник, да любой номер, в принципе - они ежедневно публикуют дополнительные условия к ведению таблицы. И вы пропустили первое условие. О чём тут спорить? Сыграна одна игра между ними, и её выиграла одна из команд - почему её ставят ниже Махачкалы? Динама М не сыграла ещё ни одной игры и не набрала ни одного очка - почему и её вы решили в этой нелепой троице видеть выше? Читайте газетные условия, ..., ..., ...!

    16.08.2025

  • Славомудр Приморский

    Удар сзади-снизу по ноге, которой играют в мяч - не пенальти?.. Чудеса-а-а )

    16.08.2025

  • АЛЕКСЕЙ Александрович

    Бобёр чмо

    16.08.2025

  • Niko McCowrey

    Если "Бобри, курва, пердоле, иди на х.." уже было, то повторять не буду. А, не повторю - Бобров, велком на поле со свистком! До той поры ты - просто хайпожорное чсо на зарплате.

    16.08.2025

  • kajbek

    соснил?

    16.08.2025

  • kajbek

    соси

    16.08.2025

  • lenoblles

    Его еще в перерыве надо было заменить, раз он был с карточкой, но тренер так не умеет

    16.08.2025

  • andrew.v.ch

    А правильно ли засчитан гол Соболева. В матче Мальорка-Барселона за точно такое же нарушение как у Лучиано футболисту Мальорки вообще красную показали.

    16.08.2025

  • Славомудр Приморский

    От лицемерия бобра уже тошнит.

    16.08.2025

  • Штрафбат

    И вообще, всю жизнь было ясное и всем понятное правило: кто первый сыграл в мяч - тот и прав. Если добрался до мяча первым - никакого нарушения быть не должно, даже если потом задел ногу соперника. Называлось - пусть соперник первым успеет на мяч - и назначим пеналь. А так… Теперь всё испортили. Сделали не футбол, а балет. До соперника дотронуться невозможно. Тот лито за лицо хватается и начинает изображать, либо судьи начинают выискивать контакты, что за контакты - игровой стык или фол по неосторожности. Как хочешь - так и трактуй. Тем более, замедленный повтор иной раз искажает восприятие. Незначительное касание соперника, которое ни на что не могло повлиять - но соперник падает, а судьи ВАР высматривают контакт даже если игрок первым добрался до мяча. Не футбол, а какой-то бред!!!

    16.08.2025

  • avp1960

    Большинство экспертов «СЭ» считают, что 11-метровый удар назначен ошибочно... Значит надо разогнать всех этих экспертов

    16.08.2025

  • Штрафбат

    Пенальти, конечно, липовый. Что касается второй желтой карточки, то момент получения первой - бесспорен! Не надо толкаться, хвататься за руки, спину. В том моменте спартаковец наиграл на ж.к. Так чего же ты лезешь и подставляешься под желтую? Судья всё видит. Откидка мяча - желтая. Вот в эпизоде со второй ж.к. - конечно, за такой контакт давать вторую ЖК - это перебор. Но если бы первую зенитовец получил бы в борьбе - я бы первый, кто сказал бы о несправедливости второй ЖК за такой контакт. Но из-за обстоятельств первой - вот есть ощущение настигшей кары, за неспортивное и непрофессиональное поведение. Сам своими руками лишил себя право на ошибку в такой игре. А когда она таки случилась - отправился в раздевалку крушить двери. Сам виноват. Вторая ЖК натянутая - но справедливая!

    16.08.2025

  • Город Моторов

    ты дебил или притворяешься?

    16.08.2025

  • novick

    Играл в мяч, попал в бедро. Какой же это пенальти?

    16.08.2025

  • Haiaxi

    Ну судя по стоп-кадру в статье пенальти был.

    16.08.2025

  • novick

    Странник, Вы действительно , странник. Не видеть двойного касания-это странник.

    16.08.2025

  • Haiaxi

    Пора уже из Боброва шапку сделать

    16.08.2025

  • AtlasSM

    Здесь как раз нет вопросов. При равенстве очков между двумя и более клубами матчи между ними в текущей таблице не учитываются - именно потому, что эти матчи могут быть еще не сыграны. По числу побед во ВСЕХ матчах с Динамо М и Динамо Мх равенство (по 1). Но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей во ВСЕХ матчах - 6-10 против 3-3, Спартак и занимает более низкое место в текущей таблице (статья 18.3 Регламента МИР Российской Премьер Лиги)

    16.08.2025

  • fedland

    в самаре именно такой гол кукуян поставил Спартаку. и помнится бобров это решение всячески поддерживал. а сегодня он посчитал что пенальти не было. вот так один кор откровенно показывает свою ненависть к Спартаку...

    16.08.2025

  • тогда извиняюсь

    16.08.2025

  • olc

    Да это Промес был.

    16.08.2025

  • Дима Питерский

    Могу на тебя.

    16.08.2025

  • olc

    Это не лечится.

    16.08.2025

  • авторитет

    на кого ты тогда будешь пердеть из своей болотной лужи?

    16.08.2025

  • Кузьмичь

    Мантуана почти настигла карма-за нырок в матче с ЦСКА-но там по боброву небольшой контакт почему то чистый пенальти????

    16.08.2025

  • Дима Питерский

    Да можешь даже на сайт не заходить, никто не заметит.

    16.08.2025

  • AndРей

    Он ещё и остановился перед ударом, на это надо было судье в первую очередь обратить внимание.

    16.08.2025

  • oleg ves

    Медведев понадеялся, что Зенит и так обыграет, видя последние матчи Спартака.

    16.08.2025

  • Antonio291285

    БПСЭ

    16.08.2025

  • oleg ves

    /Проститутка? Нет, просто проплаченный журналист/ проститутка торгует телом, а журнашлюха торогует правдой

    16.08.2025

  • Странник-777

    Бобров - позор спорт-экспресса.

    16.08.2025

  • Странник-777

    Никто еще не называл Мешкова футбольным богом. Но, спасибо, за откровенность!

    16.08.2025

  • alex111

    Дурачок, даже обсуждать его писанину стыдно .

    16.08.2025

  • Странник-777

    Когда на Зобнине ставили пенальти - были сомнения фол или касание? А вот двойное касание Барко можно было бы выявить тоько если бы в бутсах у него датчики стояли.. Но Мешков "увидел"! Выложенные фото с левой бутсой на фоне улетающего мяча - это шедевр! Бобров, твоё лизоблюдство Зенита не знает границ!

    16.08.2025

  • лиего

    Присоединяюсь!

    16.08.2025

  • Генри

    А я дочитал про "большинство специалистов СЭ")) Холуям - премию Газпроминвест!))

    16.08.2025

  • Tony Lee

    Угораешь что ли? Голова на уровне головы. А вот нога там же.

    16.08.2025

  • Aleksei Smurov

    Там если и была опасная игра, так это со стороны Спартака, куда он хотел свою бошку засунуть?

    16.08.2025

  • На моей памяти Барко уже второй раз делает двойное касание, к тому же не забил. Может Спартаку сменить пенальтиста?

    16.08.2025

  • rw64

    Этот тот же Бобров, который в подобной ситуации в игре с Акроном написал, что пенальти в ворота Спартака назначен верно, ибо фол по неосторожности. Проститутка? Нет, просто проплаченный журналист.

    16.08.2025

  • AtlasSM

    Вопрос стоит шире - соответствует ли Бобров занимаемой в СЭ должности. Про его псевдоэкспертные суждения и выводы, основанные на размытых стоп-кадрах и прочей бездоказательной ерунде -давно известно

    16.08.2025

  • Tony Lee

    Лечись.

    16.08.2025

  • Tony Lee

    У меня другой вопрос. Почему не зафиксирована опасная игра в моменте, предшествующем голу иуды в ворота Спартака??

    16.08.2025

  • Анатолий Николаевич

    И опять вопросы к ведущим турнирную таблицу: Спартак и две Динамы имеют по 5 очков (хотя тур и не завершён), но в личных встречах есть победа Спартака над Махачкалой, 1:0; остальные игры пока не сыграны, но по правилам ведения таблицы в этой группе из трёх команд впереди Спартак 3 очка (1:0), потом Динамо М 0, потом Махачкала 0 (0:1).

    16.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Такие статьи пишут только ради хайпа и срача... Это уже давно всё что угодно но только не спортивное издание

    16.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Чёткого повтора не было издалека вроде в мяч.. отмена тут на усмотрение.. ничья закономерна..но бобров любит искать чёрную кошку в чёрной комнате

    16.08.2025

  • Степочкин

    Причем тут эксперты СЭ?))) В чем вы там эксперты? Даже смешно. Хотя бы Лапочкина для приличия процетировали бы. 2-й тайм почти не смотрел, но на пеналь и правда не особо тянет при повторах. Когда на одной ноге и по инерции идет движение, там при малейшем касании упасть можно.

    16.08.2025

  • АбАкУмоВ

    Молодец.. Купил себе наконец книжку с правилами?)) продолжай ты на верном пути

    16.08.2025

  • Да ладно вам... Там играли две немастеровитые команды, а в Спартаке связка Барко-Маркиньос-Жедсон-Умяров очень прилично выступила

    16.08.2025

  • Динозаврик

    Если за такое спорное касание ноги друг лруга пенальти дает судья.... С самого начала матча этоn рефери полез обниматься к Станковичу, а Семаку просто пожал руку, никто не заметил?

    16.08.2025

  • Сергей Макурин

    Но вар же проверял. Тогда уж и мешок виноват. Ну а эти двойные касания только у спартака почему то. Надо как то более ответственно к этому делу подходить. Барко конечно начудил.

    16.08.2025

  • analytica

    Даже если так считают многие, это не так. Даже сегодня Балтика и Локо показали намного более содержательный футбол с меньшим процентом брака.

    16.08.2025

  • тут виноваты Правила

    16.08.2025

  • spar001

    а пеналь для Зенита правильно назначен?!... Маркиньос играл в мяч и со спины не видел зенитовца, тот просто воткнулся и упал с очередным актерским номером...

    16.08.2025

  • Зениту сегодня сильно повезло.

    16.08.2025

  • Александр Солодовников

    Пенальти это вещь в себе , если по Канту, эа что их дают часто не знает никто даже судья которому его просто надо было назначить....

    16.08.2025

  • Некоторые считают, что это лучший матч сезона

    16.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    И я жду.))) А тебе уважение.)

    16.08.2025

  • андрей андреев

    неправильно. На повторе точно видно, что первым мяча коснулся Мантуан

    16.08.2025

  • Ни кто кроме нас

    Иди..от

    16.08.2025

  • analytica

    Значит проблемы со зрением. Впрочем, какая разница? Две слабые команды выясняли кто из них хуже. Оказалось, обе хуже.

    16.08.2025

  • Gordon

    Внимательней смотрите, пожалуйста. Мантуан не играл в мяч.

    16.08.2025

  • Tony Lee

    Игровой стык в штрафной?))

    16.08.2025

  • analytica

    Мантуан сыграл в мяч, а контакт с ногой был следствием выноса мяча. Игровой стык называется. Пенальти не было. И футбольные боги не позволили Спартаку забить.

    16.08.2025

  • TokTram_

    Бобров. Сразу дизлайк, не читая. Пока не сменят ведущего рубрики на адекватного, так будет всегда. Читать эти писульки бессмысленно. Дискредитировал себя ранее полностью.

    16.08.2025

  • Gordon

    Кстати. Хова и прочие поклонники теории заговора, которые были уверены, что судьи нас прибьют, ваш выход :)))))

    16.08.2025

  • Gordon

    Было, увы.

    16.08.2025

  • Уже никаких сил нет все это читать. Я не вижу двойного касания.

    16.08.2025

  • Gordon

    К сожалению, правильно. Почему к сожалению - потому что не хотелось бы такие видеть, конечно. Почему правильно - потому что да подобные эпизоды назначались и в прошлом сезоне, и в этом. Раз уж пошли по такому пути, значит надо продолжать.

    16.08.2025

  • Jean4

    Не было там пенальти. Если бы такой поставили бы в ворота Спартака, я бы сказал, что судья просто ***! В какой-то степени справедливость в этом моменте восторжествовала. Что не отменяет того факта, что Спартак это просто бездари какие-то. Как можно такие матчи отдавать.

    16.08.2025

    • Семак: «Наша игра в обороне сейчас неоптимальная»

    Семак: «Кому нужно удаление в таком матче? Не согласен с ним абсолютно»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости