Сергей Семак: «Азмун почувствовал недомогание, мы подстраховались и не стали заявлять его на матч с «Рубином»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие в заявке на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» нападающего Сердара Азмуна.
— После игры в Лиге чемпионов у ребят был выходной день, — сказал в эфире «Матч Премьер» Семак. — Вчера Сердар почувствовал недомогание, мы освободили его от занятий и ждем результатов анализов на коронавирус. Посмотрим, что будет дальше. Мы подстраховались и не включили его в заявку на матч с «Рубином».
— Кто займет место Азмуна в схеме «Зенита»?
— Схемы у «Зенита» разные, сегодня никто не займет место Азмуна.
— В старте также нет Даниила Кругового. Это причина вашего недовольства его игрой с «Брюгге», или дело в том, что может играть Дуглас Сантос, который пропускал матч Лиги чемпионов?
— Дуглас Сантос свеж, он — основной игрок нашей команды на эту позицию. Если мы как-то ротируем состав, то и у Кругового появляется возможность сыграть.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.