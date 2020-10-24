Сергей Семак: «Азмун почувствовал недомогание, мы подстраховались и не стали заявлять его на матч с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие в заявке на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» нападающего Сердара Азмуна.

— После игры в Лиге чемпионов у ребят был выходной день, — сказал в эфире «Матч Премьер» Семак. — Вчера Сердар почувствовал недомогание, мы освободили его от занятий и ждем результатов анализов на коронавирус. Посмотрим, что будет дальше. Мы подстраховались и не включили его в заявку на матч с «Рубином».

— Кто займет место Азмуна в схеме «Зенита»?

— Схемы у «Зенита» разные, сегодня никто не займет место Азмуна.

— В старте также нет Даниила Кругового. Это причина вашего недовольства его игрой с «Брюгге», или дело в том, что может играть Дуглас Сантос, который пропускал матч Лиги чемпионов?

— Дуглас Сантос свеж, он — основной игрок нашей команды на эту позицию. Если мы как-то ротируем состав, то и у Кругового появляется возможность сыграть.