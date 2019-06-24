Сергей Паршивлюк перешел в "Динамо"

"Динамо" объявило о трансфере 30-летнего защитника Сергея Паршивлюка. Контракт с ним рассчитан по схеме "2+1". В прошедшем сезоне футболист защищал цвета "Ростова", в составе которого провел 24 матча и забил 1 гол.

До "Ростова" Паршивлюк выступал в родном "Спартаке", а также в "Анжи".

Ранее сегодня "Динамо" объявило об уходе другого правого защитника - Алексея Козлова.

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