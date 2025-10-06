Семин о возможном увольнении Станковича: «Нет стабильности на протяжении долгого периода»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

6 октября «СЭ» сообщил, что Станкович в понедельник может быть уволен из «Спартака».

«Спартак» бился до последнего, чтобы отыграться в дерби с ЦСКА (2:3). Конечно, мало кому удавалось отыграться с 0:3, но шансы были. В команде достаточно много высококвалифицированных футболистов. Но нет стабильности на протяжении долгого периода времени, и во время конкретного матча. С ЦСКА пропустили три мяча за 15 минут, а потом провели остаток матча хорошо», — сказал Семин «СЭ».

Станкович возглавил «Спартак» 1 июля 2024 года, подписав контракт до лета 2026 года. В мае соглашение было продлено до 2027-го.

После 11 туров «Спартак» набрал 18 очков и занимает 6-е место в таблице РПЛ.