Губерниев считает, что «Спартаку» пора уволить Станковича: «Совсем у него не получилось. Он не понимает, что делает»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Никогда такого не было и вот опять. Но лучше поздно, чем никогда. Если бы Станкович завел себе кота, то все было бы хорошо. А теперь у него не будет ни кота, ни работы. Может, он хороший дядька, но в «Спартаке» не получилось совсем. Он не понимает что делает, нервничает, находится не в своей тарелке. Чемодан — вокзал — Белград», — сказал Губерниев «СЭ».

6 октября «СЭ» сообщал, что Станкович может быть уволен по итогам ближайшего заседания совета директоров московского «Спартака», которое состоится в понедельник.

Серб возглавил клуб 1 июля 2024 года, подписав контракт до лета 2026 года. В мае соглашение было продлено до 2027-го.

После 11 туров «Спартак» набрал 18 очков и занимает 6-е место в таблице РПЛ.