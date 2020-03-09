Сергей Матвеев: «С выходом Шапи и перестановками мы завладели преимуществом и обыграли «Спартак»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвел итоги матча 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Спартака» (1:0).

— «Спартак» чуть лучше нас провел первый тайм, — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — У Понсе был момент, подборы они осуществляли лучше нас. Во втором тайме у них было хорошее начало, но потом с выходом Сулейманова, перестановками мы завладели преимуществом и победили достойно и по делу.

Футбол всегда балует тем, что тот, кто забивает первый, идет вперед. Преимущество придает силы. Наши парни выстояли, отыграли достойно стандартные положения и переломили игру.

— Что скажете по Кайо? Говорили, что это неудачный трансфер для «Краснодара».

— Мы очень рады, что Кайо нашел свою нишу в команде. У него хорошие шансы, чтобы двигаться вперед и развиваться на этой позиции. В сложный момент человек из опорной зоны играет центрального защитника и играет хорошо, проводя с новым партнером второй матч на ноль.

— Теперь позиция Кайо — центральный защитник?

— Я думаю, что да.