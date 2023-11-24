Игнашевич — об интересе к Марадишвили и Сутормину: «Балтика» планирует зимой укрепиться»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал слухи об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Константину Марадишвили и полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину.

«Интерес к Сутормину и Марадишвили? У меня нет такой информации. Но мы планируем зимой укрепиться, ни одной фамилии не готов назвать. Пока этим вопросом не занимаемся», — сказал Игнашевич.

25 ноября «Балтика» дома сыграет со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ. Начало — в 19:45 по московскому времени.