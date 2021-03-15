Сергей Хусаинов заявил, что «Спартак» лишили пенальти в матче с «Динамо»

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов заявил, что защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк сфолил на игроке «Спартака» Айртоне в своей штрафной. Главный арбитр встречи 22-го тура Тинькофф РПЛ Сергей Иванов должен был назначить пенальти в этом моменте.

«Паршивлюк поставил бразильцу подножку. Точно такой же пенальти назначили на фол против Мирзова в матче «Химки» — «Ростов», но не поставили в той же игре за фол против Полоза. Хорошо, ты решил, что здесь нет нарушения, но где тогда желтая Айртону за симуляцию? Иванов понимал, что фол был, но побоялся указать на «точку» на первых минутах дерби.

Удручает еще и то, что на VAR сидел Карасев. Он в свое оправдание может сказать, что контакт был минимальным, а Айртон оторвался от земли еще до контакта, но вопрос в другом: Паршивлюк сыграл в мяч? Нет. Все! Айртон пробросил мяч и рванул к нему на большой скорости. А на скорости достаточно минимального касания», — приводит слова Хусаинова «Советский спорт».

Встреча «Динамо» — «Спартак» закончилась победой красно-белых со счетом 2:1.

Сергей Иванов правильно не назначил пенальти в пользу «Спартака»