Бывший капитан «Локомотива» Игорь Денисов рассказал «СЭ», что в 2018 году в чемпионской раздевалке у него состоялся последний телефонный разговор с отцом.

« Когда мы выиграли чемпионат России с «Локомотивом», то первый звонок мне был от отца, — рассказал Денисов. — Он так мне сказал: «Игорь, я наконец-то дождался. Мне больше нечего делать на этом белом свете». Были эмоций, сказал ему: «Пап, я тебя люблю». Он повесил трубку, и больше мы с ним никогда не разговаривали. Через две недели отец ушел из жизни. Это была тяжелая ситуация. Осадок остался».

«Он очень хотел, чтобы я выиграл чемпионат с другой командой, — добавил Игорь. — А здесь еще получается, что в этот момент я был капитаном «Локомотива». Питерский парень, в московской команде, да и еще чемпион. Но недоговоренность с отцом меня убивала. Не отпраздновали с ним, не посидели... Я не отреагировал на его слова, которые были сказаны как прощание».