«Краснодар» сделал бесплатным вход болельщикам «Динамо»
19:15
Футбольный клуб «Краснодар» сделал бесплатным для болельщиков московского «Динамо» вход на матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России.
«Вход на стадион «Краснодар» для болельщиков «Динамо» будет осуществляться по бесплатным пригласительным билетам, которые можно будет получить у входа № 1», — говорится в сообщении на сайте «Динамо».
Встреча пройдет в Краснодаре 18 марта. Динамовцы идут на седьмом месте в турнирной таблице с 36 очками, «Краснодар» (34) — восьмой.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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