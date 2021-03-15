«Краснодар» сделал бесплатным вход болельщикам «Динамо»

Футбольный клуб «Краснодар» сделал бесплатным для болельщиков московского «Динамо» вход на матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Вход на стадион «Краснодар» для болельщиков «Динамо» будет осуществляться по бесплатным пригласительным билетам, которые можно будет получить у входа № 1», — говорится в сообщении на сайте «Динамо».

Встреча пройдет в Краснодаре 18 марта. Динамовцы идут на седьмом месте в турнирной таблице с 36 очками, «Краснодар» (34) — восьмой.