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«Краснодар» сделал бесплатным вход болельщикам «Динамо»

19:15
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Футбольный клуб «Краснодар» сделал бесплатным для болельщиков московского «Динамо» вход на матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Вход на стадион «Краснодар» для болельщиков «Динамо» будет осуществляться по бесплатным пригласительным билетам, которые можно будет получить у входа № 1», — говорится в сообщении на сайте «Динамо».

Встреча пройдет в Краснодаре 18 марта. Динамовцы идут на седьмом месте в турнирной таблице с 36 очками, «Краснодар» (34) — восьмой.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=16282

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