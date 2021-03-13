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Сергей Иванов правильно не назначил пенальти в пользу «Спартака»

19:21
13 марта. Москва. «Спартак» — «Динамо». Столкновение Сергея Паршивлюка и Айртона. 13 марта. Москва. «Спартак» — «Динамо». Столкновение Сергея Паршивлюка и Айртона. 13 марта. Москва. «Спартак» — «Динамо». Столкновение Сергея Паршивлюка и Айртона. 13 марта. Москва. «Спартак» — «Динамо». Столкновение Сергея Паршивлюка и Айртона. 13 марта. Москва. «Спартак» — «Динамо». Столкновение Сергея Паршивлюка и Айртона.
13 марта. Москва. «Спартак» — «Динамо». Столкновение Сергея Паршивлюка и Айртона.
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На 3-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Спартак» арбитр Сергей Иванов занял хорошую позицию, правильно квалифицировал единоборство Сергея Паршивлюка и Айртона и верно не назначил 11-метровый удар в пользу красно-белых. В том эпизоде динамовский защитник не нарушил правила в борьбе с соперником.

(Александр Бобров)

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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