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Сегодня, 21:18

Галицкий о трансферах: «Краснодар» берет на рынке то, что может»

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал зимнюю трансферную кампанию клуба.

— К этой трансферной кампании я практически не имею отношения, потому что у нас опытная селекционная служба. Они давно вели игроков.

Было несколько кандидатов в защиту и атаку. Переговоры проходили несложно. Все в разумных пределах. Например, Алонсо был капитаном чемпиона Бразилии. Это были средние по сложности переговоры.

— Мусаев говорил, что в одной трансферной кампании были допущены ошибки в выборе игроков по стилю...

— Когда Мусаев увольнялся, я ему сказал, что мы теряем стилистику из-за набора футболистов, которые мы имеем. Хочу отметить селекцию. Такие игроки, как Широков или Измайлов на дороге не валяются. Их нельзя взять просто так. Это особенно сложно в современном силовом футболе. Мы берем на рынке то, что можем. Мусаев транслировал это. Например, мы взяли Алонсо — это хороший первый пас, — сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

На данный момент «Краснодар» приобрел защитника Хуниора Алонсо из «Атлетико Минейро» и нападающего Эрика Ботхейма из «Буде-Глимта».

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 29 очками в 18 матчах. Ранее команду возглавлял Виктор Гончаренко.

Футбол
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Александр Соболев

Александр Соболев

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