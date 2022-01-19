Галицкий о трансферах: «Краснодар» берет на рынке то, что может»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал зимнюю трансферную кампанию клуба.

— К этой трансферной кампании я практически не имею отношения, потому что у нас опытная селекционная служба. Они давно вели игроков.

Было несколько кандидатов в защиту и атаку. Переговоры проходили несложно. Все в разумных пределах. Например, Алонсо был капитаном чемпиона Бразилии. Это были средние по сложности переговоры.

— Мусаев говорил, что в одной трансферной кампании были допущены ошибки в выборе игроков по стилю...

— Когда Мусаев увольнялся, я ему сказал, что мы теряем стилистику из-за набора футболистов, которые мы имеем. Хочу отметить селекцию. Такие игроки, как Широков или Измайлов на дороге не валяются. Их нельзя взять просто так. Это особенно сложно в современном силовом футболе. Мы берем на рынке то, что можем. Мусаев транслировал это. Например, мы взяли Алонсо — это хороший первый пас, — сказал Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

На данный момент «Краснодар» приобрел защитника Хуниора Алонсо из «Атлетико Минейро» и нападающего Эрика Ботхейма из «Буде-Глимта».

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 29 очками в 18 матчах. Ранее команду возглавлял Виктор Гончаренко.