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Сергей Балахнин: «Если «Ростов» хочет бороться за место в Лиге чемпионов, необходимо усиливаться»

12:46
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что команде необходимо усиление. Тем не менее, пока он не может делать прогнозов, так как вокруг «Ростова» ходило много слухов по поводу финансовой ситуации.

— Не совсем понятно, в каком составе команда подойдет ко второй части РПЛ, — цитируют «Известия» Балахнина. — Вокруг нее ходит много слухов относительно будущего игроков и финансовой ситуации. Поэтому пока сложно что-то говорить. Конечно, если дончане хотят бороться за место в Лиге чемпионов, им необходимо усиливаться. Думаю, все это прекрасно понимают.

Дополнительная информация

https://iz.ru/961321/sevastian-terletckii/s-osnovoi-sbor-kluby-rpl-vykhodiat-iz-otpuska

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