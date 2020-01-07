Сергей Балахнин: «Если «Ростов» хочет бороться за место в Лиге чемпионов, необходимо усиливаться»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что команде необходимо усиление. Тем не менее, пока он не может делать прогнозов, так как вокруг «Ростова» ходило много слухов по поводу финансовой ситуации.

— Не совсем понятно, в каком составе команда подойдет ко второй части РПЛ, — цитируют «Известия» Балахнина. — Вокруг нее ходит много слухов относительно будущего игроков и финансовой ситуации. Поэтому пока сложно что-то говорить. Конечно, если дончане хотят бороться за место в Лиге чемпионов, им необходимо усиливаться. Думаю, все это прекрасно понимают.