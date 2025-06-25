Иранский футболист «Рубина» попытается вернуться в Казань через Армению
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сообщил, что нападающий Касра Тахери пока не может вернуться из Ирана.
«Вы знаете ситуацию, которая происходит сейчас в Иране. Ему очень сложно выехать, сделать это он не может по определенным обстоятельствам», — приводит ТАСС слова Рахимова.
Тренер подчеркнул, что клуб находится на связи с 18-летним футболистом.
«Мы надеемся, сейчас он вернется в свой город и уже оттуда доедет до границы с Арменией», — добавил Рахимов.
В прошлом сезоне Тахери провел за «Рубин» 4 матча.
Источник: ТАСС
