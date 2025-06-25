Футбол
25 июня, 22:15

Иранский футболист «Рубина» попытается вернуться в Казань через Армению

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сообщил, что нападающий Касра Тахери пока не может вернуться из Ирана.

«Вы знаете ситуацию, которая происходит сейчас в Иране. Ему очень сложно выехать, сделать это он не может по определенным обстоятельствам», — приводит ТАСС слова Рахимова.

Сборная Ирана по&nbsp;футболу и&nbsp;президент США Дональд Трамп.США ударили по Ирану. Теперь состав участников ЧМ-2026 изменится, а выиграют ОАЭ и Киргизия?

Тренер подчеркнул, что клуб находится на связи с 18-летним футболистом.

«Мы надеемся, сейчас он вернется в свой город и уже оттуда доедет до границы с Арменией», — добавил Рахимов.

В прошлом сезоне Тахери провел за «Рубин» 4 матча.

Источник: ТАСС
