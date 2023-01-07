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Сегодня, 19:50

Сенников оценил перспективы «Локомотива» в нынешнем сезоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил перспективы железнодорожников в нынешнем сезоне РПЛ.

«С таким составом и инфраструктурой «Локомотив» должен остаться в РПЛ. У команды с этим не должно быть никаких проблем. Есть опасения, что железнодорожники останутся в зоне стыковых матчей. В чемпионате два явных аутсайдера — «Химки» и «Торпедо». Им будет очень тяжело спастись», — сказал Сенников «РБ Спорт».

В первом матче после зимнего перерыва «Локомотив» сыграет со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

Напомним, после 17 туров «Локомотив» идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-lokomotiv-ne-vy-letit-iz-rpl-no-mozhet-ostat-sya-v-zone-sty-kovy-h-matchej/
Дмитрий Сенников
ФК Локомотив (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

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Торпедо М

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