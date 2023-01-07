ЦСКА прилетел на сборы в Абу-Даби

ЦСКА 7 января прилетел в Абу-Даби, где пройдут первые тренировочные сборы команды.

Ранее клуб сообщил, что в Эмираты полетели 29 футболистов.

15 января ЦСКА сыграет первый товарищеский матч, соперник по которому пока не утвержден. Также 19 января армейцы сыграют с «Оренбургом».

Затем ЦСКА отправится в Турцию, где сыграет пять матчей: против «Партизана» (27 января), «Алании» (31 января), «Вайле» (4 февраля), «Ахмата» (11 февраля) и московского «Динамо» (15 февраля).