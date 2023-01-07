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Мостовой: «Помогут ли «Локомотиву» усиления? Хуже уже не будет!»

Мостовой поделился ожиданиями от игры «Локомотива» во второй части сезона
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от игры «Локомотива» во второй части сезона.

«Помогут ли «Локомотиву» усиления? Хуже уже не будет! Команда с хорошим составом и финансированием докатилась до такого. Виноваты сами, точнее не они, а те, кто устроил немецкую чехарду. Сейчас ситуация может быть только в плюс. Любой человек, который сейчас бы пришел в «Локомотив» с хорошими приобретениями может поправить ситуацию. Состав-то там нормальный. Не верю в то, что «Локомотив» может вылететь. Ясно, что случаи бывают, но я не верю в это», — сказал Мостовой «СЭ».

В текущее трансферное окно в «Локомотив» перешел голкипер Илья Лантратов, полузащитник Сергей Пиняев и нападающий Максим Глушенков.

В первом матче после зимнего перерыва «Локомотив» 22 февраля сыграет со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.

После 17 туров железнодорожники идут на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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