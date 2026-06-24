Джикия стал игроком «Локомотива»

«Локомотив» объявил о трансфере защитника Георгия Джикии.

Игрок присоединился к московскому клубу в статусе свободного агента. Соглашение между «Локомотивом» и 32-летним защитником рассчитано до конца июня 2027 года.

С лета 2025 года россиянин выступал за «Антальяспор». В сезоне-2025/26 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами. Ранее он также играл за «Спартак» из Нальчика, «Химик», «Амкар», московский «Спартак» и «Химки».

Джикия является воспитанником академии железнодорожников, но не провел за основную команду ни одного матча.