Наумов — о Джикии в «Локомотиве»: «Вряд ли станет игроком основы»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» трансфер Георгия Джикии в московский клуб.

«Джикия, как и «Локомотив», переживает непростое время. У него не получилось закрепиться в Турции. Надо понять в какой он функциональной готовности к чемпионату, ведь у него долго не было игровой практики. Поскольку Георгий свободный агент, он, безусловно, подошел команде, но вряд ли станет игроком основы. Пока как игрок ротации для «Локомотива» вполне приемлемый трансфер. У него есть лидерские качества, это очень хорошая черта, которая поможет железнодорожникам», — сказал Наумов «СЭ».

Игрок присоединился к московскому клубу в статусе свободного агента. Соглашение между «Локомотивом» и 32-летним защитником рассчитано до конца июня 2027 года.

С лета 2025 года россиянин выступал за «Антальяспор». В сезоне-2025/26 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами. Ранее он также играл за «Спартак» из Нальчика, «Химик», «Амкар», московский «Спартак» и «Химки».

Давид Петросян