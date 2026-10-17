«Краснодар» за пять минут превратил 1:3 в 3:3. «Быки» и «Локо» выдали огненную ничью в Черкизове

А был ли кризис у этих команд?

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

17 октября, 19:30. РЖД Арена (Москва)

Рвется, где тонко

В первом туре после непривычно длинной паузы на матчи сборных «Локомотив» выдал лучшую игру сезона, забив пять мячей в Воронеже. Однако одна встреча, да еще и с главным аутсайдером чемпионата, не повод говорить о преодолении системного кризиса. С ним столкнулся и «Краснодар», который еще недавно уверенно лидировал, но в последний раз побеждал 29 августа в южном дерби с «Ростовом». С наступлением осени «быков» посадили на голодный паек: три ничьих подряд с соперниками из второй половины таблицы («Крылья Советов», «Акрон», «Оренбург») и поражение в стратегически важном противостоянии с «Зенитом».

Мураду Мусаеву было из-за чего волноваться. Беспокойство усиливала дисквалификация Тормены, которого сменил Майсон Родригес. Весь российский опыт уругвайца исчислялся несколькими минутами в концовке прошлого тура, и тревога, к разочарованию гостей, оказалась не ложной. Именно решение Родригеса пойти на фланге в обводку обернулось отбором Бакаева, после чего за мяч в районе площади ворот поборолись Мостовой с Комличенко, и отскок от Черникова оказался в пользу Титкова. Фактически один эпизод развернул ход игры, которая начиналась по сценарию «Краснодара», а оба центральных защитника «Локо» — Монтес и Ньямси — к 12-й минуте повисли на карточках.

Плюсы и минусы Сильянова

Как и в кубковой игре с «Акроном», для «Локомотива» все сломалось буквально на ровном месте. Во вторник Сильянов вслед за голевой передачей допустил результативную ошибку. Сейчас его опасный удар со спасением Агкацева и неудачную поперечную передачу в центральной зоне разделила минута! Кордоба перехватил мяч и мгновенно переадресовал его Батчи, а тот, убрав финтом Ньямси, пробил под дальнюю штангу.

Пока железнодорожники переваривали случившееся, преимущество «Краснодара» вполне могло удвоиться. Сначала Уткин ударом шведкой из-под защитника несильно напряг Митрюшкина. Потом Даниил выскакивал к воротам после прекрасной передачи Вахании, и кипер красно-зеленых исполнил уже полноценное спасение. А далее случился тот самый обрез Сильянова.

Причем и в дальнейшем этот защитник хозяев попеременно зарабатывал плюсы и минусы. Например, исполнив что-то вроде «удара скорпиона» после подачи Титкова со штрафного. Окажись мяч в сетке или дотянись до него в районе дальней штанги Мостовой, вышел бы абсолютный шедевр. Но потом Сильянов допустил ошибку при создании искусственного офсайда, и Монтес только в последний момент выбил мяч у выскакивавшего один на один Кордобы. Еще два раза колумбиец оказывался в центре внимания, когда его прорыв остановил Митрюшкин, а наигравшего на второй горчичник Ньямси простил арбитр.

Перелом

Игра смотрелась, команды держали высокий темп и настойчиво искали пути к победе. Судя по дебюту второго тайма, в раздевалках футболисты словно не отдыхали, а еще сильнее накачивали себя эмоциями. Иллюстрация к вышесказанному — выстрел Пиняева из радиуса штрафной и эффектное спасение Агкацева, который кончиками пальцев перевел мяч в перекладину.

В свою очередь, краснодарцы, у которых заработал прессинг, соорудили голевой момент благодаря комбинации Черникова и Уткина. Последний нашел перед линией площади ворот Батчи, и, хотя анголец перехитрил Ненахова, на подстраховке сработал заблокировавший удар Титков. Возникало ощущение, что этот полузащитник успевал везде.

Его вынужденная замена выглядела тревожным знаком для хозяев, только «Локо» сразу забил! Выигранная борьба за подбор в зоне правого полуфланга дала возможность Ненахову выполнить повторную подачу в район дальней штанги на голову Руденко. Но, как бы красиво это ни выглядело, возник логичный вопрос: почему в данном эпизоде против двух соперников остался один Кристиан?

Спасение «быков»

Но ничего не закончилось даже после того, как несколько минут разделили спасение Митрюшкина после срезки Ньямси в собственные ворота и третий гол москвичей. Мостовой, не будучи гренадером, выполнил скидку головой, а Комличенко отправил мяч ворвавшемуся в штрафную и со второй попытки поразившему цель Коваленко.

Однако даже 3:1 не стали приговором для «Краснодара». «Быки» стали вдавливать соперника в штрафную, выигрывать подборы, что и помогло спасти игру. Оздоев с Батчи сделали все для того, чтобы Оласа сократил отставание до минимума.

И наконец, оказавшийся причастным ко всем гостевым голам Батчи закрутил мяч к воротам так, что там самым расторопным оказался Кордоба. Вот что требуется от настоящего лидера команды!

Потрясающий сюжет и отличная игра, которая украсит не только этот тур, но и весь чемпионат. Сам исход вряд ли кого-то устроил, только говорить о чьем-то кризисе после такого зрелища невозможно.