Семак рассказал, будет ли Кассьерра участвовать в матче «Зенита» с «Сочи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как проходит восстановление нападающего Матео Кассьерры. Сообщалось, что футболист может пропустить матч 14-го тура РПЛ с «Сочи».

— Как проходит восстановление Матео Кассьерры? Будет ли он готов к «Сочи»? Как сказывается его отсутствие на вариативности в атаке?

— Конечно, без него у нас возможностей меньше для того, чтобы освежить и усилить наш атакующий потенциал. Что касается его состояния, то он уже начинает делать пробежки и работать на футбольном поле. Посмотрим, насколько быстро он вернется в общую группу. Сегодня-завтра мы решим, насколько вероятно его участие в следующем матче. Думаю, что через одну игру он будет готов.