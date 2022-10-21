Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:01

Семак рассказал, будет ли Кассьерра участвовать в матче «Зенита» с «Сочи»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как проходит восстановление нападающего Матео Кассьерры. Сообщалось, что футболист может пропустить матч 14-го тура РПЛ с «Сочи».

— Как проходит восстановление Матео Кассьерры? Будет ли он готов к «Сочи»? Как сказывается его отсутствие на вариативности в атаке?

— Конечно, без него у нас возможностей меньше для того, чтобы освежить и усилить наш атакующий потенциал. Что касается его состояния, то он уже начинает делать пробежки и работать на футбольном поле. Посмотрим, насколько быстро он вернется в общую группу. Сегодня-завтра мы решим, насколько вероятно его участие в следующем матче. Думаю, что через одну игру он будет готов.

Матч «Зенит» — «Сочи» состоится 24 октября. Команда из Санкт-Петербурга занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» идет на 6-й строчке.

Матео Кассьерра
ФК Зенит
ФК Сочи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федотов и Абаскаль получили дисквалификации: «Достали из видео все»
Грязные девушки в красивых платьях: фото с самой необычной Олимпиады
В Британии рассказали подробности ухода Трасс в отставку
Медведев пригласил Маска на День Победы в Москву
Швеция ограничилась отпиской на предложение РФ вместе расследовать ЧП на «Северных потоках»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Слишкович будет руководить «Спартаком» в матче с «Химками»
Семак — об обратной замене Мостового: «Андрей все понял и осознал»
Семин не согласен с решением КДК по Федотову и Абаскалю
Семин о Захаряне: «Да ничего он не надломился из-за «Челси»
Ле Таллек — о целях «Торпедо»: «Если будем хорошо выступать в чемпионате, будем и в Кубке. И наоборот»
Юрий Семин: «Меня сватали в «Локомотив»? Ну и хорошо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин не согласен с решением КДК по Федотову и Абаскалю

Слишкович будет руководить «Спартаком» в матче с «Химками»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости