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Мостовой считает, что игроки ЦСКА и «Спартака» не заметят отсутствие Федотова и Абаскаля

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, как дисквалификации главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля отразятся на командах.

«Шум из ничего создали. Всю неделю всех это будоражит. Ничего ведь такого не произошло — кто-то крикнул, кто-то — ответил на это. И что? Ну наказали на одну игру. Никто этого даже не заметит. Сколько примеров было — команда проигрывает, тренера за что-то удаляют, а после этого — команда выигрывает. Ну и причем здесь тренер? Он же на лавке. Какая разница, будет он там или нет. Футболисты играют на поле, и никто даже не знает, кто там сидит», — считает Александр Мостовой.

Конфликт между специалистами произошел после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.
В результате КДК дисквалифицировал Абаскаля и Федотова на один матч. Также оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/mostovoy-tsska-i-spartak-ne-zametyat-poteri-fedotova-i-abaskalya
Александр Мостовой
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
3
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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