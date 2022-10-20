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Сегодня, 14:56

КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля и Федотова на один матч за перепалку во время дерби

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объявил о том, что главные тренеры ЦСКА и «Спартака» Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль дисквалифицированы за конфликт во время матча 13-го тура РПЛ.

Федотов и Абаскаль вступили в перепалку после первого тайма матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Абаскаль дисквалифицирован на один матч, а Федотов — на две игры (одна — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23). Также оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

Таким образом, Федотов пропустит матч ЦСКА против «Оренбурга» в 14-м туре РПЛ, а Абаскаль не сможет присутствовать на скамейке «Спартака» на игре с «Химками».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
Гильермо Абаскаль
16
11
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«Оренбург» оштрафован на 50 тысяч рублей по итогу матча с «Динамо»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
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Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
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Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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 6
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Спартак

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И К Ж
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Локомотив

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Торпедо М

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