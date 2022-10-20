КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля и Федотова на один матч за перепалку во время дерби

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объявил о том, что главные тренеры ЦСКА и «Спартака» Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль дисквалифицированы за конфликт во время матча 13-го тура РПЛ.

Федотов и Абаскаль вступили в перепалку после первого тайма матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Абаскаль дисквалифицирован на один матч, а Федотов — на две игры (одна — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23). Также оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

Таким образом, Федотов пропустит матч ЦСКА против «Оренбурга» в 14-м туре РПЛ, а Абаскаль не сможет присутствовать на скамейке «Спартака» на игре с «Химками».