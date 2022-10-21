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Вратарь «Факела» Городовой об адаптации к Пятибратову: «Проблем у нас никаких нет»

Вратарь «Факела» Городовой рассказал об адаптации к новому главному тренеру Пятибратову
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Вратарь «Факела» Алексей Городовой рассказал «СЭ» об адаптации команды к новому главному тренеру Дмитрию Пятибратову.

— Результаты, которые есть сейчас у «Факела», можно связать с адаптацией к новому тренеру?

— Мы и при Олеге Петровиче пытались показать лучший результат, и при Пятибратове тоже стараемся. Не важно, кто тренер. Мы всегда будем стараться показывать максимум, потому что на нас приходит куча народу, нас смотрят по телевизору. Очень много болельщиков из других регионов, многие пишут и поддерживают. Мы не можем выходить на поле и отбывать там номер. Поэтому мы выходим и бьемся за «Факел», за болельщиков и за самих себя.

— Адаптация к новому тренеру проходит успешно?

— Думаю, да. Мы просто знаем его требования, он знает каждого. Проблем у нас никаких нет.

18 сентября «Факел» объявил о назначении Пятибратова на пост главного тренера.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В 14-м туре воронежцы сыграют дома с «Ростовом» 22 октября.

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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5
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 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
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 - : -
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