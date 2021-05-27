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Семин назвал закономерным признание Кварацхелии лучшим молодым игроком РПЛ

12:15
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на признание полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии лучшим молодым игроком прошедшего сезона Тинькофф РПЛ.

«Хвича закономерно выбран лучшим молодым игроком, — сказал Семин «СЭ». — Это было очевидно с того момента, когда он впервые появился в «Локомотиве». Кварацхелия, безусловно, талантливый. К этому таланту обязательно нужно трудолюбие, чтобы двигаться дальше. Все это есть у Хвичи. Ему повезло, он попал в хорошую команду к прекрасному тренеру, что позволило ему раскрыть свои лучшие качества — обводка, индивидуальные действия. Стоит ли ему уезжать в другой чемпионат? Премьер-лига — это достаточно серьезный турнир. Здесь много игроков, которые будут выступать на чемпионате Европы. Он должен для себя решить сам. Кварацхелия может прогрессировать в любых условиях. Хвича должен понять, что для него интереснее. От этого и надо танцевать».

Семин также считает, что Кварацхелия показывал хороший уровень игры еще в «Локомотиве».

«Смог бы Хвича раскрыться так же в «Локомотиве»? А зачем если бы да кабы. К сожалению, он ушел. Кварацхелия и у нас был раскрытый. Хвича в «Локомотиве» был игроком основного состава. А на последних сборах он был вообще одним из лучших. Вот и все», — добавил Семин.

В прошедшем сезоне Кварацхелия провел 23 матча в чемпионате России и забил четыре гола. Также полузащитник стал лидером сезона по количеству успешных обводок — 159.

(Артем Бухаев)

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