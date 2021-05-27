Семин назвал закономерным признание Кварацхелии лучшим молодым игроком РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на признание полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии лучшим молодым игроком прошедшего сезона Тинькофф РПЛ.

«Хвича закономерно выбран лучшим молодым игроком, — сказал Семин «СЭ». — Это было очевидно с того момента, когда он впервые появился в «Локомотиве». Кварацхелия, безусловно, талантливый. К этому таланту обязательно нужно трудолюбие, чтобы двигаться дальше. Все это есть у Хвичи. Ему повезло, он попал в хорошую команду к прекрасному тренеру, что позволило ему раскрыть свои лучшие качества — обводка, индивидуальные действия. Стоит ли ему уезжать в другой чемпионат? Премьер-лига — это достаточно серьезный турнир. Здесь много игроков, которые будут выступать на чемпионате Европы. Он должен для себя решить сам. Кварацхелия может прогрессировать в любых условиях. Хвича должен понять, что для него интереснее. От этого и надо танцевать».

Семин также считает, что Кварацхелия показывал хороший уровень игры еще в «Локомотиве».

«Смог бы Хвича раскрыться так же в «Локомотиве»? А зачем если бы да кабы. К сожалению, он ушел. Кварацхелия и у нас был раскрытый. Хвича в «Локомотиве» был игроком основного состава. А на последних сборах он был вообще одним из лучших. Вот и все», — добавил Семин.

В прошедшем сезоне Кварацхелия провел 23 матча в чемпионате России и забил четыре гола. Также полузащитник стал лидером сезона по количеству успешных обводок — 159.

(Артем Бухаев)