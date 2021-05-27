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Яровинский прокомментировал переход Хакшабановича в «Рубин»

12:52
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал переход форварда «Норчепинга» Сеада Хакшабановича.

«Это большой и серьезный футболист. Сеад — очень яркий игрок, очень высокого уровня с хорошим набором качеств. Им интересовались другие серьезные клубы, но мы в переговорах ориентировались только на себя.

Мы смогли предложить ему проект по его развитию. «Рубин» симпатично выглядит, и у нас есть тренер, который развивает футболистов с таким же набором качеств. Сеяд может сыграть на любом фланге и нападающего.

Важный фактор, что мы вступили в финальные переговоры две недели назад. Мы будем платить компенсацию в течение длительного срока, платежи на несколько лет», — заявил Яровинский.

С 2018 года 22-летний черногорец выступал за «Вест Хэм», уходя в аренду в «Малагу» и «Норчепинг».

В текущем сезоне Хакшабанович провел 11 матчей за «Норчепинг», в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

(Владислав Зимагулов)

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