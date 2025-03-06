Семак: «Никому не бывает легко в матчах против «Факела»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч против «Факела» в 20-м туре РПЛ.

«Всем командам сложно играть с «Факелом», причем не только в Воронеже. За последние 15 игр, включая товарищеские, эта команда всего два-три раза проиграла, только дважды пропустила больше одного мяча. Это говорит о том, что команда очень дисциплинированна, организованна и физически готова очень хорошо. Плюс настрой и желание, которые тоже отличают воронежцев. Никому не бывает легко в матчах против «Факела», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Матч между петербургским и воронежским клубами пройдет 8 марта. Игра начнется 14.30 по московскому времени.

После 19 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 40 очками, опережая «Спартак» (40 очков) и «Краснодар» (40 очков) по дополнительным показателям. «Факел» с 14 очками — на 15-й строчке.