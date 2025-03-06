Левников назначен главным арбитром матча «Рубин» — «Спартак»
РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 20-го тура РПЛ.
Матч между «Рубином» и «Спартаком» обслужит Кирилл Левников. Резервным судьей назначен Иван Сараев, ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Сергей Цыганок.
Виталий Мешков будет работать на матче «Факел» — «Зенит», Владимир Москалев — на встрече «Пари НН» — «Краснодар».
Матчи 20-го тура РПЛ пройдут с 7 по 9 марта.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками, опережая «Спартак» (40 очков) и «Краснодар» (40 очков) по дополнительным показателям.
7 марта (пятница)
«Пари НН» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Андрей Болотенков, Михаил Иванов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Алексей Тюмин.
«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Александр Колобаев.
8 марта (суббота)
«Оренбург» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Адлан Хатуев, Дмитрий Семенов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Факел» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гончар.
ЦСКА — «Химки»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Рашид Абусуев, Валентин Мурашов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Алексей Резников.
«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Максим Ковалев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Эдуард Малый.
9 марта (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Акрон»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Владимир Казьменко.
«Рубин» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Зуев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1