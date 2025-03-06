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Судейство

Левников назначен главным арбитром матча «Рубин» — «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кирилл Левников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 20-го тура РПЛ.

Матч между «Рубином» и «Спартаком» обслужит Кирилл Левников. Резервным судьей назначен Иван Сараев, ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Сергей Цыганок.

Виталий Мешков будет работать на матче «Факел» — «Зенит», Владимир Москалев — на встрече «Пари НН» — «Краснодар».

Матчи 20-го тура РПЛ пройдут с 7 по 9 марта.

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«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками, опережая «Спартак» (40 очков) и «Краснодар» (40 очков) по дополнительным показателям.

7 марта (пятница)

«Пари НН» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Андрей Болотенков, Михаил Иванов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Алексей Тюмин.

«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Александр Колобаев.

8 марта (суббота)

«Оренбург» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Адлан Хатуев, Дмитрий Семенов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Факел» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гончар.

ЦСКА — «Химки»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Рашид Абусуев, Валентин Мурашов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Алексей Резников.

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Максим Ковалев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Эдуард Малый.

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9 марта (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Акрон»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Владимир Казьменко.

«Рубин» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Зуев.

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Кирилл Левников
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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