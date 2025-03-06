Левников назначен главным арбитром матча «Рубин» — «Спартак»

РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 20-го тура РПЛ.

Матч между «Рубином» и «Спартаком» обслужит Кирилл Левников. Резервным судьей назначен Иван Сараев, ВАР — Сергей Иванов, АВАР — Сергей Цыганок.

Виталий Мешков будет работать на матче «Факел» — «Зенит», Владимир Москалев — на встрече «Пари НН» — «Краснодар».

Матчи 20-го тура РПЛ пройдут с 7 по 9 марта.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками, опережая «Спартак» (40 очков) и «Краснодар» (40 очков) по дополнительным показателям.

7 марта (пятница)

«Пари НН» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Андрей Болотенков, Михаил Иванов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Артем Чистяков; инспектор — Алексей Тюмин.

«Локомотив» — «Ахмат»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Александр Колобаев.

8 марта (суббота)

«Оренбург» — «Ростов»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Адлан Хатуев, Дмитрий Семенов; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Факел» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гончар.

ЦСКА — «Химки»: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Рашид Абусуев, Валентин Мурашов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Алексей Резников.

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Максим Ковалев; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Эдуард Малый.

9 марта (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Акрон»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Владимир Казьменко.

«Рубин» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Зуев.