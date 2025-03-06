Семак заявил, что Луис Энрике не готов отыграть весь матч против «Факела»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал готовность нападающего Луиса Энрике к матчу против «Факела» в 20-м туре РПЛ.

«Посмотрим, 90 минут — вряд ли, потому что он всего несколько дней тренируется в общей группе, нам вместе с медицинским штабом предстоит принять решение о том, готов ли он сыграть и сколько времени сможет провести на поле», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Также Семак отметил, что у некоторых игроков петербургского клуба имеются микроповреждения и выразил надежду, что команда подойдет к матчу в оптимальном составе».

Ранее бразилец пропустил игру 19-го тура против ЦСКА из-за мышченого повреждения, полученного в финале Зимнего Кубка .

Матч между «Зенитом» и «Факелом» пройдет 8 марта. Игра начнется 14.30 по московскому времени.