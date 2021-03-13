Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Пантелеев назвал важной и ценной победу над ЦСКА

18:43
Теги:

Полузащитник «Арсенала» Владислав Пантелеев после победы в домашнем матче 22-го тура Тинькофф РПЛ над ЦСКА (2:1) отметил, что безумно переживал в концовке встречи.

«Важная и ценная победа, несмотря на концовку, — подчеркнул Пантелеев. — Конец смотрел по телевизору, безумно переживал. К сегодняшнему матчу сделали небольшие корректировки, думаю, это было видно. Сегодня были единым целым, вышли биться всей командой. Вышли на поле, почувствовали, что нас не поприветствовали, было много болельщиков ЦСКА. Понял, что нужно поработать сегодня. На какой-то минуте почувствовал, что трибуны уже начали нас потихоньку подбадривать. Спасибо болельщикам, мы в сложной ситуации, но все вместе».

(Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир