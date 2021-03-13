Пантелеев назвал важной и ценной победу над ЦСКА
Полузащитник «Арсенала» Владислав Пантелеев после победы в домашнем матче 22-го тура Тинькофф РПЛ над ЦСКА (2:1) отметил, что безумно переживал в концовке встречи.
«Важная и ценная победа, несмотря на концовку, — подчеркнул Пантелеев. — Конец смотрел по телевизору, безумно переживал. К сегодняшнему матчу сделали небольшие корректировки, думаю, это было видно. Сегодня были единым целым, вышли биться всей командой. Вышли на поле, почувствовали, что нас не поприветствовали, было много болельщиков ЦСКА. Понял, что нужно поработать сегодня. На какой-то минуте почувствовал, что трибуны уже начали нас потихоньку подбадривать. Спасибо болельщикам, мы в сложной ситуации, но все вместе».
(Сергей Федоров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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