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Семак рассказал о состоянии Ловрена, который не играл с прошлого года из-за травмы

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Деяна Ловрена, который не выходил на поле в официальных матчах с прошлого года из-за травмы.

«Ловрен продолжает восстановление, у него достаточно непростое повреждение. Мы пошли ему навстречу, когда он попробовал решить вопросы реабилитации у себя дома со специалистом, которого прекрасно знал.
К сожалению, это не ускорило реабилитацию. Сейчас восстанавливается, потихонечку бегает. Но не с полной нагрузкой. Его восстановления не вопрос ближайших дней, возможно даже недель», — сказал на пресс-конференции Семак.

В сезоне-2021/22 Ловрен провел 19 матчей за «Зенит» и не отличился результативными действиями. В последний раз 32-летний хорват выходил на поле в официальном матче 12 декабря, тогда он полностью провел игру 18-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Деян Ловрен
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
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 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
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 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
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 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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