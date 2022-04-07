Семак рассказал о состоянии Ловрена, который не играл с прошлого года из-за травмы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Деяна Ловрена, который не выходил на поле в официальных матчах с прошлого года из-за травмы.

«Ловрен продолжает восстановление, у него достаточно непростое повреждение. Мы пошли ему навстречу, когда он попробовал решить вопросы реабилитации у себя дома со специалистом, которого прекрасно знал.

К сожалению, это не ускорило реабилитацию. Сейчас восстанавливается, потихонечку бегает. Но не с полной нагрузкой. Его восстановления не вопрос ближайших дней, возможно даже недель», — сказал на пресс-конференции Семак.

В сезоне-2021/22 Ловрен провел 19 матчей за «Зенит» и не отличился результативными действиями. В последний раз 32-летний хорват выходил на поле в официальном матче 12 декабря, тогда он полностью провел игру 18-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).