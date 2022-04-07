Ян Бобровский назначен главным арбитром матча 24-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Локомотив»
Стали известны назначения арбитров и инспекторов на матчи 24-го тура Тинькофф РПЛ.
Об этом сообщается на официальном сайте РФС. Бригада во главе с Яном Бобровским будет работать на игре «Ростов» — «Локомотив», которая пройдет 10 апреля в Ростове.
Все назначения на матчи 24-го тура чемпионата России по футболу:
9 апреля (суббота)
«Нижний Новгород» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Александр Богданов; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Юрий Чеботарёв.
«Химки» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.
«Рубин» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Николай Левников.
«Ахмат» — «Зенит»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Мацюра.
10 апреля (воскресенье)
«Урал» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Антон Фролов; АВАР-1 — Роман Усачев; АВАР-2 — Евгений Турбин; инспектор — Алексей Тюмин.
«Уфа» — «Сочи»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Анастасия Пустовойтова; АВАР-1 — Игорь Демешко; АВАР-2 — Сергей Иванов; инспектор — Сергей Зуев.
«Спартак» — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Варанцо Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Гаряфий Жафяров.
«Ростов» — «Локомотив»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Артём Чистяков; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Эдуард Малый.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0