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Судейство

Сегодня, 12:04

Ян Бобровский назначен главным арбитром матча 24-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — «Локомотив»

РФС объявил назначения судей на матчи 24-го тура чемпионата России
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ян Бобровский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Стали известны назначения арбитров и инспекторов на матчи 24-го тура Тинькофф РПЛ.

Об этом сообщается на официальном сайте РФС. Бригада во главе с Яном Бобровским будет работать на игре «Ростов» — «Локомотив», которая пройдет 10 апреля в Ростове.

Все назначения на матчи 24-го тура чемпионата России по футболу:

9 апреля (суббота)

«Нижний Новгород» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Александр Богданов; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Юрий Чеботарёв.

«Химки» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.

«Рубин» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Николай Левников.

«Ахмат» — «Зенит»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Мацюра.

10 апреля (воскресенье)

«Урал» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Антон Фролов; АВАР-1 — Роман Усачев; АВАР-2 — Евгений Турбин; инспектор — Алексей Тюмин.

«Уфа» — «Сочи»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Анастасия Пустовойтова; АВАР-1 — Игорь Демешко; АВАР-2 — Сергей Иванов; инспектор — Сергей Зуев.

«Спартак» — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Варанцо Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Артём Чистяков; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Эдуард Малый.

Футбол
РПЛ
Ян Бобровский
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
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