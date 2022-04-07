Стали известны назначения арбитров и инспекторов на матчи 24-го тура Тинькофф РПЛ.

Об этом сообщается на официальном сайте РФС. Бригада во главе с Яном Бобровским будет работать на игре «Ростов» — «Локомотив», которая пройдет 10 апреля в Ростове.

Все назначения на матчи 24-го тура чемпионата России по футболу:

9 апреля (суббота)

«Нижний Новгород» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Александр Богданов; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Алексей Воронцов; инспектор — Юрий Чеботарёв.

«Химки» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владимир Миневич; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.

«Рубин» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Николай Левников.

«Ахмат» — «Зенит»: судья — Алексей Матюнин, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Антон Кобзев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Мацюра.

10 апреля (воскресенье)

«Урал» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Антон Фролов; АВАР-1 — Роман Усачев; АВАР-2 — Евгений Турбин; инспектор — Алексей Тюмин.

«Уфа» — «Сочи»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Михаил Иванов, Игорь Князев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Анастасия Пустовойтова; АВАР-1 — Игорь Демешко; АВАР-2 — Сергей Иванов; инспектор — Сергей Зуев.

«Спартак» — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Варанцо Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Екатерина Курочкина; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Артём Чистяков; ВАР — Иван Сиденков; АВАР — Арам Петросян; инспектор — Эдуард Малый.