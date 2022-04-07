Семак заявил, что Караваев выбыл на длительный срок

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил на пресс-конференции перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом», что защитник Вячеслав Караваев выбыл на длительный срок.

«По Караваеву ждем дополнительного обследования. Он выпал надолго — это точно. После того, как пройдет острая фаза воспаления, нужно будет сделать дополнительное обследование, чтобы понять, потребуется ли операция», — сказал Семак.

Также он рассказал об адаптации Арсена Адамова.

«Адамов чувствует себя хорошо, вливается в коллектив. Вопросов к нему нет. Он нам, без сомнения, поможет. Сколько, и когда он будет играть, мы посмотрим. Еще ничего не говорил с ним про «Ахмат». Думаю, все понимают сильные качества игроков и команды. Тут нет секретов», — добавил Семак.

Матч «Ахмат» — «Зенит» пройдет в субботу, 9 апреля. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.