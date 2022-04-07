Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:25

Семак заявил, что Караваев выбыл на длительный срок

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил на пресс-конференции перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом», что защитник Вячеслав Караваев выбыл на длительный срок.

«По Караваеву ждем дополнительного обследования. Он выпал надолго — это точно. После того, как пройдет острая фаза воспаления, нужно будет сделать дополнительное обследование, чтобы понять, потребуется ли операция», — сказал Семак.

Также он рассказал об адаптации Арсена Адамова.

«Адамов чувствует себя хорошо, вливается в коллектив. Вопросов к нему нет. Он нам, без сомнения, поможет. Сколько, и когда он будет играть, мы посмотрим. Еще ничего не говорил с ним про «Ахмат». Думаю, все понимают сильные качества игроков и команды. Тут нет секретов», — добавил Семак.

Матч «Ахмат» — «Зенит» пройдет в субботу, 9 апреля. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Вячеслав Караваев
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Худеем с эндокринологом. Главные правила для тех, кто хочет привести себя в форму
Крошечная зарплата, обет молчания и голы в плей-офф: как форвард ЦСКА Александр Попов в 41 год стал главным «дедом» КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак о безголевой серии Дзюбы: «Он старается, выкладывается, а голы обязательно придут»

Семак рассказал о состоянии Ловрена, который не играл с прошлого года из-за травмы
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости