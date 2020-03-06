Семак рассказал о состоянии Дзюбы, Азмуна и Дриусси

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем с «Уфой» в 21-м туре Тинькофф премьер-лиги рассказал о состоянии Артема Дзюбы и других травмированных.

— Сейчас ситуация более оптимистичная, есть небольшие проблемы. Но Дриусси, Азмун, Дзюба будут работать в общей группе, ждем всех на поле, — подчеркнул Семак. (Дмитрий Зимин)

Матч «Зенит» — «Уфа» пройдет в понедельник. Начало — в 19.00.

31-летний Дзюба пропустил две первые игры 2020 года: с «Локомотивом» (0:0 в 20-м туре чемпионата) и с «Ахматом» (2:1 д.в. в 1/4 финала Кубка).

25-летний Азмун вышел на замену вместо 24-летнего Дриусси в матче с «Локо», но оба пропустили игру в Грозном.