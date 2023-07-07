Хаджи — о назначении Белых исполнительным директором: «Думаю, что все делается на пользу «Спартаку»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал корреспонденту «СЭ» назначение Сергея Белых на пост исполнительного директора красно-белых.

«Человек работал в хоккее, а не в футболе, — это разные виды спорта и там свои нюансы в организации. Не все сразу звезд с небес хватают. Нельзя огульно говорить, что зря их назначили. Наверно, в руководстве «Спартака» знают кого берут. Молодой человек, сорок один год, много лет работал генеральным директором в хоккейном клубе, наверно, есть какие-то основания его назначать. К сожалению, на поле не играют руководители, а играют футболисты. Нужно игроков подобрать хороших. Однако начали, наоборот, сначала руководителей набирать. Чем это закончится — неизвестно. Думаю, что все это делается на пользу «Спартаку», а не во вред», — сказал Хаджи «СЭ».

Ранее 41-летний менеджер занимал должность генерального директора хоккейного клуба «Авангард».