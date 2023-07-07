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Сегодня, 11:15

Семак раскритиковал календарь чемпионата России и Кубка страны

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о календаре нового сезона.

«Действительно, мне непонятно, по какому принципу составляется календарь чемпионата и Кубка. С точки зрения зрелищности проще играть не через два дня на третий, а через три дня — на четвертый. Думаю, все тренеры меня поддержат. В такой ситуации, как сейчас, тренеры вынуждены расставлять приоритеты и производить ротацию состава. А приоритет — всегда чемпионат», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

6 июля были опубликованы расписания первых трех туров группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России и первых семи туров чемпионата России сезона-2023/24.

Сергей Семак
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
0
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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Ростов – Факел
 - : -
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Динамо – Краснодар
 - : -
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Локомотив – Рубин
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Пари НН – Зенит
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